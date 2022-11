Quem joga hoje na Copa do Mundo? Veja agenda com partidas desta quinta-feira (24)

A agenda de jogos desta quinta-feira (24) na Copa do Mundo conta com mais quatro partidas. A Seleção Brasileira, uma das fortes candidatas ao título da Copa do Mundo, entra em campo no Mundial pela primeira vez nesta quinta. Confira agora os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (24)

COPA DO MUNDO