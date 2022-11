Qual o jogador mais bonito da Copa do Mundo do Catar? Vote na enquete

A cada quatro anos, com o começo de uma Copa do Mundo, as listas com os homens mais bonitos de cada seleção começam a circular nas redes sociais e, claro, nas publicações de cada país. Em 2022, no mundial do Catar, não é muito diferente. Não faltam nomes de jogadores que "enchem os olhos" nas transmissões de cada partida.

Com as diferentes nacionalidades, surgem também os rostos diferentes e os traços tão típicos de cada continente. A beleza, que, claro, é subjetiva, transforma nomes antes no anonimato, em clubes de menor expressão, ao status de "gatos e gostosos".

Enquanto as listas se multiplicam por aí, o Diário do Nordeste resolveu elencar alguns dos destaques da Copa do Mundo do Catar no quesito beleza. Para além da habilidade no futebol, as chances de chegar ao título de campeão ou o desempenho de cada seleção, tem quem goste mesmo é de admirar os jogadores. Gostou? Vote na enquete e conhece um pouco mais de cada um.

Olivier Giroud

Atacante do AC Milan, da Itália, o francês Olivier Giroud é um dos grandes destaques quando jogadores bonitos são citados nas redes sociais. Ele tem 36 anos e nasceu em Chambéry, na França.

Cristiano Ronaldo

Considerado um dos maiores jogadores de futebol da história, Cristiano Ronaldo joga na seleção de Portugal e tem 37 anos. Mas nem só na qualidade técnica ele é citado, já que também é apontado como um dos homens mais bonitos do esporte. Recentemente, ele deixou a equipe do Manchester United, da Inglaterra.

Lionel Messi

Argentino, Lionel Messi, de 35 anos, também é considerado um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Apesar da rivalidade entre o país e o Brasil, ele também acumula uma legião de fãs, seja pelo futebol ou pela beleza, em solo brasileiro.

Alisson Becker

Alisson Becker é goleiro da seleção brasileira e chama atenção pelo cabelo mais escuro e os olhos azuis. Já chegou a ser unanimidade entre os torcedores brasileiros, mas hoje é visto com algumas ressalvas.

Pedro Correia

Pedro Miguel Carvalho Deus Correia nasceu em Portugal e foi naturalizado para representar a seleção do Catar. Conhecido como Ró-Ró, é um jogador de futebol que joga no Al Sadd SC como zagueiro.

Kylian Mbappé

Kylian Sanmi Mbappé Lottin, mais conhecido como Mbappé, atua como atacante na seleção da França. Atualmente, também joga pelo Paris Saint-Germain e é considerado um dos melhores jogadores do mundo.

Matthijs De Ligt

O holandês Matthijs de Ligt atua como zagueiro pela seleção do próprio país e, atualmente, joga pelo Bayern de Munique, clube da Alemanha. Entre os "mais bonitos", ele está na categoria dos mais jovens, com 23 anos.

Neymar Jr.

Neymar Jr já foi citado por muitos como um dos melhores jogadores do mundo, apesar de nunca ter recebido oficialmente o título. Quando o assunto é beleza, o jogador da seleção brasileira, que atua como atacante, ainda é controvérsia. Tem quem o ache charmoso, mas existem os que não veem nenhum atrativo na aparência dele.

Alphonso Davies

Alphonso Boyle Davies é um jogador de futebol canadense nascido em Gana, de origem liberiana, que atua como lateral-esquerdo e ponta-esquerda. Atualmente, joga no Bayern de Munique, e ainda participa do elenco da seleção canadense.

Rubén Neves

Assim como Cristiano Ronaldo, Rubén Neves é um dos portugueses que surgem em destaque quando o assunto é beleza. Atualmente, além da seleção do país, ele atua no clube Wolverhampton, como meio-campista.

Giorgian de Arrascaeta

Giorgian Daniel De Arrascaeta Benedetti, mais conhecido como De Arrascaeta, é conhecido do futebol brasileiro. O uruguaio também faz o papel de meio-campista em uma partida e, atualmente, defende o Flamengo.

Rodrigo De Paul

Rodrigo Javier de Paul, de 28 anos, é um futebolista argentino que atua na posição de meio-campista. Além da seleção dos 'hermanos', ele joga pelo Atlético de Madrid, da Espanha.

Amir Abedzadeh

Amir Abedzadeh atua pelo Ponferradina e é um dos aletas da seleção iraniana. Com 29 anos, o jogador faz o papel de goleiro do grupo.

Ehsan Hajsafi

Ehsan Hajsafi, da seleção do Irã, não está entre os atletas mais conhecidos da Copa do Mundo, mas foi citado em diversas listas de admiradores. Atualmente, ele tem 32 anos e joga no AEK Atenas, da Grécia.

Daniel-Kofi Kyereh

Daniel-Kofi Kyereh é atacante do SC Freiburg e da seleção de Gana.

Gleison Bremer

Gleison Bremer Silva Nascimento, mais conhecido como Bremer, é um zagueiro brasileiro, um dos convocados para a seleção em 2022. Atualmente, joga na Juventus. A curiosidade é que o nome dele foi escolhido pelo pai em homenagem ao futebolista alemão Andreas Brehme.

Pablo Gavi

Pablo Martín Páez Gavira, mais conhecido como Gavi, é um jogador espanhol que atua como meio-campista. Atualmente, joga pelo Barcelona e pela Seleção Espanhola e fez um dos gols da vitória da Espanha na vitória do clube contra a Costa Rica.

Jean-Charles Castelletto

Jean-Charles Castelletto é um jogador de futebol camaronês que atua como zagueiro. Atualmente, ele defende o Nantes, clube francês.

Abdulelah Al-Amri

Abdulelah bin Ali bin Awadh Al-Amri é um jogador da Arábia Saudita que atua como zagueiro do Al-Nassr, clube da Pro League, e da seleção da Arábia Saudita. Ele foi um dos atletas que participaram da primeira vitória da seleção contra a Argentina, na Copa do Mundo do Catar.

Virgil van Dijk

Outro holandês, Virgil van Dijk também atua como zagueiro, normalmente pelo Liverpool, além da seleção holandesa. Ele é conhecido por sua força, seriedade e excelência em jogo aéreo e posicionamento.