Qual a premiação da Copa do Mundo do Catar? Veja quanto ganhará cada seleção e a campeã

Na Copa do Mundo do Catar, a FIFA distribuirá um total de US$ 440 milhões, divididos de acordo com o desempenho das 32 seleções na competição. A grande campeã vai receber US$ 42 milhões, com o vice ficando com US$ 30 milhões, o 3º colocado embolsando US$ 27 milhões e o 4º colocado, US$ 25 milhões.

Mas não só as semifinalistas da Copa receberão premiação. De acordo com a entidade, todas as seleções participantes ganharão premiação. Dessa forma, o mínimo que cada uma das equipes vai embolsar será US$ 9 milhões.

Além disso, mais um valor extra será pago, uma vez que cada seleção participante terá também uma ajuda de custo de US$ 1.5 milhão.

O valor total gasto pela FIFA será 10% a mais em relação a Copa do Mundo da Rússia.

Veja a premiação da Copa do Mundo 2022 em cada fase:

Eliminados na fase de grupos: US$ 9 milhões

Eliminados nas oitavas de finais: US$ 13 milhões

Eliminados nas quartas de finais: US$ 17 milhões

Quarto colocado: US$ 25 milhões

Terceiro colocado: US$ 27 milhões

Vice-campeão: US$ 30 milhões

Campeão: US$ 42 milhões