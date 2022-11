Quem é Diogo Defante, streamer que pode 'ser preso' no Catar

Em meio aos jogos da Copa do Mundo, no Catar, o comediante brasileiro Diogo Defante tem sido alvo de muitos memes nas redes sociais. Conhecido por brincadeiras constrangedoras e imprevisíveis, os internautas acreditam na possibilidade dele ser preso no país conhecido por ser conservador.

Defante, que tem um canal de entrevistas no YouTube, está realizando a cobertura dos jogos como correspondente do streamer Casimiro Miguel.

O próprio comediante brincou com a possibilidade de prisão em suas redes sociais. Em vídeo, lê as "principais regras do país", que incluem:

Não filmar pessoas em público;

Não demonstrar afeto em público,

Não vestir-se com roupas ousadas,

Não cumprimentar com aperto de mão;

Não beber na rua e ficar 'doidão'.

Como ele tem o costume de práticas os cinco itens listados, riu com a situação.

"Todas essas atividades são práticas recorrentes nos vídeos de Defante. “Regras? Papo reto? Vai dar m****. Casimiro, aceitei o desafio e estou partindo. Torçam por mim e seja o que Deus quiser... ou Alá”, diz.

Conteúdos futebolísticos

O comediante foi escolhido por já produzir vídeos que abordem a temática do futebol. Em "Repórter Doidão", chegou a cobrir as festas da torcida do Flamengo.

De acordo com o Estadão, na final da Copa do Brasil de 2022, ele gravou um vídeo nas tribunas do Maracanã.