Messi supera Batistuta como maior artilheiro da Argentina em Copas do Mundo

O atacante Lionel Messi superou Gabriel Batistuta como maior artilheiro da Argentina em Copas do Mundo. Com o gol assinalado contra a Croácia nesta terça-feira (13), o astro do Paris Saint-Germain chegou ao 11° tento em Mundiais.

Na Copa do Mundo do Catar, Messi marcou cinco vezes. O camisa 10 da Argentina está igualado com Kylian Mbappé na artilharia.

Lionel Messi está disputando a 5ª Copa do Mundo da história. Desde 2006, o argentino figura entre os convocados para Copas.

#Qatar2022



🎥 Así ejecutó el penal nuestro capitán 🔟pic.twitter.com/SHp5mtLrL8 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 13, 2022

Veja TOP-10 de artilheiros da Argentina em Copas do Mundo

Lionel Messi - 11 gols Gabriel Batistuta - 10 gols Guillermo Stábile - 8 gols Diego Maradona - 8 gols Mario Kempes - 6 gols Gonzalo Higuaín - 5 gols Jorge Valdano - 4 gols René Houseman - 4 gols Daniel Bertoni - 4 gols Claudio Caniggia - 4 gols