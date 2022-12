Argentina x Croácia pela Copa do Mundo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Argentina e Croácia se enfrentam em grande jogo nas semifinal da Copa do Mundo do Catar. O duelo será nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), no estádio Lusail, em Doha.

A Argentina vem de emocionante classificação nos pênaltis por 4 a 3 contra a Holanda, depois de um jogaço que terminou em 2 a 2. A Albiceleste foi líder do Grupo C com 6 pontos e passou das Oitavas contra a Austrália por 2 a 1 até passar pelos rivais holandeses.

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, afirmou na vésperado jogo, que o meia-atacante Ángel Di María e o volante Rodrigo De Paul estão disponíveis para a semifinal.

"A princípio, estão disponíveis, nos deixa tranquilos. É preciso avaliar a disponibilidade a respeito da minutagem de cada um. Entendo que estão em condições", respondeu Scaloni.

Na atividade realizada pouco depois, tanto Di María como De Paul participaram desde o início e estavam presentes nos primeiros 15 minutos abertos à imprensa.

Dois jogadores são desfalques confirmados na 'Albiceleste': os defensores Marcos Acuña e Gonzalo Montiel, que estão suspensos.



Algoz do Brasil

A Croácia protagonizou uma das maiores zebras da Copa do Mundo de 2022 ao eliminar o Brasil. A equipe europeia segurou a forte Seleção Brasileira com um 0x0 no tempo normal e arrancou um empate na prorrogação em 1 a 1 para vencer nos pênaltis.

O time croata ainda está invicto na Copa, com 1 vitória e 3 empates. Antes de eliminar o Brasil, a Croácia venceu o Canadá (4x1) e empatou com Marrocos e Bélgica (ambos em 0 a 0), todos pela fase de grupos, e nas Oitavas, empatou com o Japão em 1 a 1, vencendo nos pênaltis.

Equilíbrio nos confrontos

O confronto já ocorreu em outras cinco oportunidades e o histórico é bem equilibrado, com duas vitórias para cada lado e um empate. Em Copas do Mundo, Argentina e Croácia também empatam no número de triunfos: uma vitória de 1 a 0 da albiceleste em 1998 e uma vitória croata em 2018, um acachapante 3 a 0.



ONDE ASSISTIR

Globo, SporTV, Globoplay e FIFA+

PALPITES

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

Argentina

Martínez; Molina, Otamendi, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Di María, Lionel Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni



Croácia

Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Barisic; Modrić, Brozovic e Kovacic; Kramaric, Livaja (Petkovic) e Perisic. Técnico: Zlatko Dalić

FICHA TÉCNICA

Argentina x Croácia

Local: Lusail, em Doha.

Data: 13 de dezembro de 2022

Horário: às 16h (de Brasília)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Assistentes: Alessandro Giallatini (ITA) e Ciro Carbone (ITA)