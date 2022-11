Ladrilho por ladrilho: cidade no interior do Ceará pinta ruas de verde e amarelo para Copa; vídeo

Se a Copa do Mundo incentiva a união de povos em celebração ao esporte, a cidade de Paraipaba, no interior do Ceará, representa bem esse espírito. Com pouco mais de 30 mil habitantes, o município litorâneo fica a 107 km de Fortaleza, se veste de verde e amarelo para torcer pelo Brasil e vibrar com o torneio no Catar. No distrito de Lagoinha, pelo menos cem pessoas se envolvem diariamente na pintura das ruas do local, ladrilho por ladrilho, nas cores da bandeira nacional. Até esta segunda-feira (21), vídeos que registram a atividade já ultrapassam mais de 3 milhões de visualizações no Tik Tok.

Legenda: Moradores se mobilizam para pintar ruas de cidade litorânea. Foto: César Vieira/Arquivo Pessoal

Ladrilho por ladrilho, a rua Francisco Henrique de Azevedo, ao lado da Praça da Matriz, foi tatuada de Brasil. A ideia partiu de Samuel Feitosa e de Everton Azevedo, secretário de Turismo, Cultura e Meio Ambiente da cidade. Depois, através do Instagram, o bugueiro convocou quem tivesse interesse a entrar na aventura de pintar o calçamento.

VEJA VÍDEO:

https://www.instagram.com/reel/ClFLCl7uYdE/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D

“Vamos lá fazer essa força, vamos pintar Lagoinha. Entrar no ritmo de Copa. E aí, todo mundo abraçou essa causa e deu no que deu. Hoje a gente está pintando as escadarias, vamos terminar o resto da praça”, disse Samuel ao chamar a população.

O bugueiro explica que cerca de 80 a 100 pessoas participam das atividades. A frequência depende da hora e do dia da semana.

“Ao todo, mais de 200 pessoas já participaram. A comunidade é unida. Um leva o pincel, outro leva esponja... Eu me sinto feliz demais em ver as crianças, meus filhos, sobrinhos, parentes, amigos, as crianças batendo aqui na minha casa chamando para pintar a rua. Eu me sinto motivado com isso, os jovens se empenhando, gastando seu tempo ali pra fazer coisas boas. Eles se pintam também, além de pintar o chão…”, disse Samuel.

As imagens da rua viralizaram no Tik Tok. Plácido Barroso, de 19 anos, tem participado das pinturas. Morador da cidade, ele fez vídeos do momento e postou quatro na rede social. Ao todo, á são 3.295.7 milhões de visualizações só no Tik Tok.

“Resolvi fazer um vídeo para postar no Tik Tok e viralizou. Saiu em muitas páginas. Agora a gente está pintando as escadas da praia. Foi maravilhoso ver tanta criança junto com a gente, com as mães. Veio aquela nostalgia. Muito bom. Virou minha terapia., disse Plácido.

A prefeitura colabora com as tintas. Ao todo, já O secretário de turismo do município informou que cerca de 200 litros de tinta foram gastos na pintura do mirante. Outros 30 estão sendo usados na pintura da escadaria, que está sendo finalizada.

“A princípio, a gente ia fazer só na parte do Mirante, que é a rua que dá acesso a praia. E estendemos para a escadaria. O Samuel nos procurou, também queria pintar a praça. Juntou a secretaria, o pessoal da comunidade, e ele foi divulgando. Tomou uma proporção grande. E fomos pintando até onde não era para pintar. Estamos programando para ver se a gente coloca um telão no mirante, para assistir aos jogos do Brasil.

O visual da rua em clima de Copa do Mundo repercutiu na própria cidade, e outras comunidades pediram para também colorir os locais onde moram. Assim, a prefeitura ampliou a entrega de tintas para os distritos de Camboas, Boa Vista e Lagoa dos Gomes.

O Brasil estreia na quinta-feira (24). A equipe enfrenta a Sérvia em jogo do Grupo G. O duelo será às 16h (de Brasília) e fecha a rodada do dia. O Diário do Nordeste acompanha o duelo em tempo real.

“Está me deixando ansioso. Vou convocar todas as pessoas que participaram, pra gente se encontrar na Praça do Mirante, pra gente assistir o jogo junto, fazer brincadeira. Fazer uma comemoração bem bacana e com a vitória do Brasil. Pensando em comprar tinta guache, pintar o rosto das crianças...", finalizou Samuel.

No próprio mapa, a cidade cearense desenhou a torcida pelo Brasil. A união da comunidade representa um país que vibra junto pelo bem em comum: essa taça, Paraipaba já tem.