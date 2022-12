Jornalista brasileira Isabelle Costa relata perseguição e assédio no Catar: 'passou dos limites'

A jornalista brasileira Isabelle Costa fez um desabafo nas redes sociais, nesta sexta-feira (2), em que relata ser constantemente assediada por homens no Catar, onde acontece a Copa do Mundo. Em uma ocasião, ela disse que foi questionada se era uma atriz de filmes adultos.

"Não é a primeira, nem a segunda vez que sou abordada aqui por homens. Seguida, filmada, enfim. Mas dessa vez passou dos limites", começou ao frisar que é frequentemente perseguida, gravada sem permissão etc.

"Estava chegando no metrô, na estação do Estádio Lusail, que vai ser o estádio do jogo do Brasil de mais tarde, e eu estou percebendo a movimentação de dois homens, me seguindo, me gravando, e, para completar o absurdo, me pararam e perguntaram se eu era uma atriz pornô", detalhou em um vídeo compartilhado no Instagram e no Twitter.

Em outra filmagem, a comunicadora mostra que ao serem gravados, os indivíduos teriam fugido correndo pela estação. "Babacas! Estou cansada dessa m****. Constrangimento e completa falta de respeito", escreveu ao publicar a imagem dos supostos assediados em um story.

Foto: reprodução

Isabelle Costa não foi o único profissional de comunicação brasileiro constrangido no país-sede da competição esportiva. Em 22 de novembro, o jornalista Victor Pereira relatou, no Twitter, que foi abordado por um policial e organizadores do evento ao segurar uma bandeira do estado de Pernambuco, que possui um arco-íris, sendo confundida com o símbolo da comunidade LGBTQIAP+ pelos homens. No Catar, a homossexualidade é considerada crime.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste