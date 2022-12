Uruguai é eliminado da Copa do Mundo do Catar e rende memes; veja

Na tarde desta sexta-feira, (2), a Coreia do Sul venceu a seleção de Portugal e o resultado positivo anulou parcialmente a possibilidade do Uruguai se classificar para as oitavas de final, já que para avançar na competição a seleção uruguaia precisava vercer por três gols de diferença, o que não aconteceu e os uruguaios se despediram da Copa do Mundo do Catar.

Com os pontos conquistados na vitória contra Portugal, a Coreia do Sul garantiu o segundo lugar do Grupo H e o próximo desafio dos coreanos na Copa do Mundo possivelmente será o Brasil, já que a combinação de resultados para tirar o Brasil da liderança do grupo é difícil.

A eliminação do Uruguai nesta sexta-feira rendeu diversos memes entre a torcida brasileira.

VEJA ALGUNS MEMES

Não podemos responsabilizar o técnico do Uruguai. Ele não tinha como saber que tem que escalar os únicos jogadores bons. — Daniel Furlan (@DanielSFurlan) December 2, 2022

O juiz do jogo do Uruguai voltando pra casa pic.twitter.com/94vrYwF1wO — Papos 🇧🇷 🇯🇵 (@paposfut) December 2, 2022

a coreia se classificando e tirando o uruguai, isso é punição por ter deixado o arrascaeta no banco pic.twitter.com/5y3NXbJ4lu — gabis 🇧🇷 (@tuittsmarinho) December 2, 2022