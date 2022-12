Fifa avalia três formatos para a Copa do Mundo de 2026; veja modelos

A Copa do Mundo de 2022, no Catar, será a última no atual formato com 32 países. A partir de 2026, o Mundial terá 48 seleções e será organizado em três sedes, que já foram definidas: Estados Unidos, México e Canadá. O que ainda resta ser definido é o formato de disputa, com três propostas analisadas pela Fifa, segundo o ge.

Formatos avaliadas para Copa do Mundo de 2026 (48 seleções)

16 grupos com três seleções

12 grupos com quatro seleções

2 grupos com 24 seleções

No primeiro anúncio oficial da nova Copa, a entidade divulgou que o torneio teria 16 grupos com três seleções. As duas melhores de cada chaveamento avançariam ao mata-mata, que seria com 32 equipes. Hoje, o cenário é de discussão para tornar o evento mais atrativo e competitivo aos participantes.

A decisão será do Conselho da Fifa. Em 2026, 16 cidades receberão o evento: duas do Canadá, três no México e 11 nos EUA. A Copa de 2022, a primeira no Oriente Médio, começou no último domingo (20) e segue até 18 de dezembro.

Sedes da Copa do Mundo de 2026