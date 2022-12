Fernanda Gentil finge ser ‘amiga’ da esposa no Catar

A apresentadora Fernanda Gentil está no Catar para acompanhar a Copa do Mundo 2022. Ela viajou ao país acompanhada da esposa, Priscila Montandon, mas como o país tem duras leis contra a comunidade LGBTQIA+, as duas estão fingindo ser amigas.

A própria Fernanda tem postado nos stories momentos das duas juntas e a chamando de amiga. "Amigas indo para o jogo", e "conte comigo como conto contigo, amiga", ironizou nos Stories.

Foto: Reprodução/ Instagram

Nas redes sociais, as pessoas têm comentando sobre.o assunto. “Rachando o bico com Fernando Gentil e a Priscila sendo ‘migas’ no Catar”, publicou uma pessoa. “A Fernanda Gentil fingindo ser amiga da esposa com medo de ser presa no Catar”, escreveu outra.

Fernanda e Priscila chegaram ao Catar na última sexta-feira (9), após a Seleção Brasileira ser eliminada do Mundial em jogo contra a Croácia. A apresentadora, inclusive, fez piada no Instagram, e se chamou de “pé frio”. Ela também revelou que só tinha levado roupas do Brasil para usar na viagem.

“Fernanda juntou todo o seu dinheiro e levou a família para ver o Brasil na Copa do Mundo do Catar. O Brasil foi eliminado e eles estavam no avião. Só levaram roupas com cores do Brasil. Fernanda não reage há 16 horas”, brincou.