Cristiano Ronaldo começa no banco de Portugal contra a Suíça; entenda polêmica

O atacante Cristiano Ronaldo foi barrado na Seleção Portuguesa e não será titular da equipe diante da Suíça, pelas Oitavas de Finais da Copa do Mundo. Assim, o atacante ficará no banco pela 1ª vez em uma Copa, na partida da tarde desta teça-feira, 16 horas.

O técnico português Fernando Santos escolheu o atacante Gonçalo Ramos, do Benfica, no lugar dele.

A 'barração' de Cristiano Ronaldo vem após uma polêmica com o treinador na partida anterior, na última rodada da 1ª Fase, na derrota para a Coreia do Sul.

Em entrevista coletiva, Fernando Santos admitiu que não gostou da reação de Cristiano ao ser substituído.

Enquete realizada pelo jornal português "A Bola" teve 70% de votos a favor que Ronaldo fosse para o banco.

Portugal vai a campo contra a Suíça com a seguinte formação inicial: Diogo Costa, Dalot, Pepe, Ruben Dias e Guerreiro; William Carvalho, Otávio e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, João Felix e Gonçalo Ramos.

📰 𝔹ℝ𝔼𝔸𝕂𝕀ℕ𝔾 ℕ𝔼𝕎𝕊: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira



This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/OiKlJU44O1