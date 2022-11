Conheça Af Jal Thani, torcedor que virou meme na Copa do Mundo

Nem só de futebol se faz uma Copa do Mundo. Apesar de estar apenas na primeira semana do mundial, a torcida presente nos estádios do Catar também virou protagonista e rendeu diversos memes nas redes sociais. Foi assim que Af Jal Thani, de apenas 15 anos, ganhou milhões de seguidores no Tiktok.

No vídeo que viralizou entre internautas, o rapaz aparece na arquibancada do Estádio Al Bayt, indignado ao ver o Catar levar o segundo gol do Equador, na estreia da Copa. Com os olhos arregalados, ele questiona a pontuação do time sul-americano.

Ele ainda fez um gesto com as mãos e ajustou a sua gutra, lenço muçulmano masculino, que estava caindo da sua cabeça.

Assista ao vídeo que viralizou de Af Jal Thani

Quem é Af Jal Thani?

Af Jal Thani é um príncipe e irmão mais novo do popular Sheik Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, que abdicou de sua posição como herdeiro por ele, de acordo com o youtuber João Paulo Grandão.

O jovem já atingiu a marca de mais de 2,4 milhões de seguidores no TikTok e mais de 30 mil no Instagram. O novo "ídolo" da Copa do Catar comemorou toda a repercussão do vídeo e até compartilhou os memes que viralizam. Ele também apareceu posando ao lado de outros torcedores, que pediram foto com o príncipe.

Af Jal Thani gravou um vídeo agradecendo todo o carinho que vem recebendo do público. "Estou aqui apenas para agradecer todos os seus lindos comentários e os seus vídeos. Eu vi tudo, muito obrigado. Vocês são mais que bem-vindos ao Catar. Vocês podem vir e vivenciar esse evento incrível, a Copa do Mundo. Muito obrigado e desejo tudo de melhor a vocês”, disse ele.