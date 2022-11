Central da Copa estreia hoje na Globo; veja horário e onde assistir

O programa Central da Copa estreia nesta terça-feira (22) na tela da TV Globo, às 00h10, logo após a exibição de 'Tela Quente'. Alex Escobar se junta a Jojo Todynho e ao ex-jogador Fred na atração, que encerra a cobertura diária da Copa do Mundo do Catar. A atriz Carolina Dieckmann será a convidada especial do trio no programa de estreia.

Que horas começa a 'Central da Copa' hoje?

A Central da Copa vai ao ar nesta terça-feira (22), às 00h10, na TV Globo. A atração será transmitida diariamente, até 18 de dezembro. De segunda-feira a sábado, o programa encerra as noites. Aos domingos, vai ao ar à tarde, entre os jogos que encerram o dia de confrontos no país-sede da Copa.

Como será o formato da 'Central da Copa'?

De acordo com a emissora, o programa será transmitido ao vivo, direto do estúdio especial da Copa, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

"A 'Central da Copa' é um convite à diversão, a curtir Copa do Mundo de uma maneira completamente diferente. É um programa bem-humorado, mais leve do que as mesas de debate que vão se aprofundar nas partidas. Nossa função é revisitar os jogos que aconteceram durante o dia com uma linguagem mais popular, descontraída. Está todo mundo convidado a participar", diz o apresentador Alex Escobar.

A cantora Jojo Todynho traz sua personalidade ao apresentar as notícias do torneio mundial com o seu 'Jojornal'.

"O público pode esperar a Jojo que fala mesmo, que se não souber vai perguntar para o Fred, ao Escobar e trazer essa alegria para as pessoas entenderem que futebol não é só coisa de homem. Tanto é que temos grandes jogadoras maravilhosas, várias comentaristas e narradoras. Bangu vai virar. Vai virar muito nessa ‘Central da Copa’. Ah vai! Eu estou animadíssima", comemora a artista.

Fred, ídolo do Fluminense, será o responsável pelo “Ranking do Fred”, em que dará pontuações baseadas no desempenho dos craques da Copa. Já Marcelo Adnet ficará à frente do divertido quadro "Que Doha É Essa?", com esquetes e paródias sobre os acontecimentos do mundial.

Diretamente do Catar, o apresentador Lucas Gutierrez fará participações diárias em meio às festas das torcidas.