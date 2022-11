Jojo Todynho será uma das participações do 'Central da Copa', da TV Globo

A apresentadora Jojo Todynho será uma das apostas da TV Globo para a Copa do Mundo do Catar. As transmissões, segundo a emissora, vão focar no público já acostumado com futebol e naqueles que estarão empolgados com o torneio e, por conta disso, as transmissões terão nomes incomuns nas transmissões esporte.

Com uma cobertura multiplataforma, a emissora prepara programas especiais diariamente, como é o caso da 'Central da Copa'. Alex Escobar será o apresentador da atração e vai contar com a participação de Jojo e do humorista Marcelo Adnet, que comandará o quadro 'Que Doha é essa?'.

"É um mundo novo, diferente, nunca fiz. Vai ser ao vivo e a cores, amor", disse ela sobre a oportunidade em entrevista ao portal g1. Segundo a também influenciadora, o frio na barriga tem sido a sensação mais comum ao pensar na participação no programa.

Convite inesperado

O convite, esclareceu na ocasião, surgiu enquanto ainda participva do quadro 'Dança dos Famosos', no início de 2022. As críticas, ela opinou, tem sido infundadas até o momento.

"Eu falei, 'gente, não estou aqui para tirar trabalho de ninguém. Tem espaço para todo mundo'. Estão me julgando sem o programa ter começado, sem saber da dinâmica, nem eu sei direito o que vou fazer", disse Jojo.

Além do 'Central da Copa', o 'Tá na Copa' também será desenvolvido pela emisssora, mas com uma energia mais humorística. A atriz Deborah Secco e o ex-jogador Aloísio Chulapa serão os integrantes, em uma nova versão do tradicional programa 'Tá na Área', do canal SporTV.