Patrocinadora diz que seleção campeã da Copa do Mundo levará estoque de cerveja

A marca americana de cerveja Budweiser, uma das principais patrocinadoras da Copa do Mundo, fez uma publicação em seu perfil oficial do Twitter anunciando que doará seu estoque de cerveja para a seleção que sagrar-se campeã do torneio. A publicação é feita em meio às polêmicas sobre o consumo de bebidas alcoólicas no Catar. Nesta semana, foi anunciado que a prática está proibida nos arredores dos estádios do Mundial.

"Novo dia, novo Tweet. O país vencedor fica com os Buds. Quem vai pegá-los?", disse a marca americana em seu post no Twitter. A publicação logo viralizou nas redes sociais, com diversos torcedores de vários países animados com a possibilidade de herdar as bebidas. Durante a Copa do Mundo do Catar, cervejas com álcool só poderão ser consumidas dentro das famosas "fan fests" e apenas entre entre 19h e 1h do horário local.

INSATISFAÇÃO DOS TORCEDORES

Outra reclamação diz respeito aos preços cobrados pelas cervejas com álcool nos espaços das "fan fests". Cada copo de meio litro será vendido por aproximadamente R$ 75. Já o consumo das cervejas sem álcool está liberado no Catar e também com um preço menor. A expectativa o copo de meio litro seja comercializado por R$ 44.