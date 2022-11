Globo renova contrato, mas não terá exclusividade na transmissão da Copa do Mundo de 2026

A rede de televisão Globo renovou contrato com a Fifa e irá transmitir a Copa do Mundo de 2026. A novidade é a perda de exclusividade por parte da emissora. Dessa forma, outras emissoras de televisão podem negociar com a entidade organizadora do torneio os direitos de transmissão do Mundial. Na atual edição da competição, disputada no Catar, a Globo possui exclusividade dos direitos de transmissão no Brasil.

O novo contrato firmado entre Globo e Fifa diz respeito não apenas à transmissão da Copa do Mundo de 2026, que será disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos, mas a todos os direitos de transmissão do próximo ciclo da Fifa, entre 2023 e 2026. Isso corresponde também a outras competições organizadas pela entidade, como a Copa do Mundo Feminina, que acontecerá em 2023.

DISPUTA PELOS DIREITOS DE TRANSMISSÃO

Com a perda de exclusividade de transmissão por parte da Globo, é possível que outras emissoras de televisão aberta e de televisão fechada entrem nesse mercado para disputar a audiência. Até o momento, porém, nenhuma empresa além da Globo assinou contrato com a Fifa para o ciclo 2023-2026. A Globo detém direitos de transmissão de competições organizadas pela Fifa desde 1970.