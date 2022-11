Messi preocupa com tornozelo inchado no treino, mas tranquiliza: 'me sinto muito bem fisicamente'

A Argentina fez nesta segunda-feira (21) o último treino antes de estrear na Copa do Mundo do Catar, contra a Arábia Saudita, nesta terça-feira (22). A imagem que mais repercurtiu nas redes foi do tornozelo do craque e capitão do time, Lionel Messi. O inchaço no pé do jogador preocupou os fãs e torcedores da seleção, mas o camisa 10 treinou normalmente junto com os companheiros e vai ser titular na estreia.

Logo após a atividade de treinamento, Messi acompanhou o treinador Lionel Scaloni na coletiva de imprensa de pré-jogo e esclareceu sua condição física.

"Me sinto muito bem fisicamente. Creio que chego em um grande momento tanto pessoal, quanto físico. Não tenho nenhum problema. Escutei muita coisa que estava sem treinar ou treinando diferenciado, mas foi porque levei uma pancada, por precaução. Nada importante.", tranquilizou o craque.

A imprensa argentina coloca como causa do inchaço uma pancada sofrida por Messi no amistoso contra os Emirados Arábes Unidos. O inconviniente, no entanto, não afetou em nada o desempenho do jogador no treinamento e ele não sentiu dores desde então.

O problema no tornozelo do craque não é de hoje, ele, inclusive, jogou a final da Copa América de 2021 contra o Brasil com o mesma inchaço do lado esquerdo.