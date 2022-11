Brasil é a seleção com a maior sequência invicta em jogos de fase de grupos da Copa do Mundo

A vitória do Brasil contra a Suíça por 1 a 0 na tarde desta segunda-feira, (28), foi marcada também pelas quebras de recordes. O primeiro tabu quebrado foi o próprio triunfo, já que a seleção brasileira nunca havia ganhado da Suíça em mundiais. Além deste, o Brasil entrou para a história mais uma vez, após ultrapassar a Alemanha e se tornar a seleção com a maior sequência invicta em jogos de fase de grupos das Copas do Mundo.

Até então a Alemanha era a detentora do recorde, com 16 jogos invictos entre 1990 e 2010, e agora o Brasil ultrapassou os alemães após vencer mais um jogo e garantir 17 jogos de invencibilidade.

Última derrota

A última derrota da seleção brasileira em uma fase de grupos de copa foi em 1998, na derrota por 2 a 1 para a Noruega. Um ponto relevante é que somente três seleções foram campeãs com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo. Sendo elas, o Uruguai, em 1930, a Itália em 1988 e o Brasil, em 1970 e 2002.