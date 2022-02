Fortaleza viaja para enfrentar o Náutico sem Renato Kayzer; Ángelo Henríquez é novidade na relação

Não será neste fim de semana que o torcedor do Fortaleza verá Renato Kayzer estreando pelo clube. Contratação mais cara da história do futebol cearense, o atacante não foi relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida contra o Náutico, neste sábado (12), e sequer viajou com a delegação leonina.

Anunciado oficialmente pelo clube na última terça-feira (8), o novo reforço leonino fez apenas três treinamentos no Tricolor e o período ainda é considerado curto pela comissão técnica, que não tem intenção de precipitar a estreia do atleta. O jogador seguirá na capital cearense aprimorando a parte física para que possa estar à disposição de Vojvoda o mais rápido possível.

O treinador, aliás, não tem problemas no ataque, já que conta com vasta lista de atletas para o setor ofensivo. São nove jogadores no elenco disputando duas vagas.

Novidade na relação

Para o duelo contra o Timbu, ele ganhou mais uma opção. O chileno Ángelo Henriquez está recuperado e foi relacionado pela primeira vez na temporada.

Ele estava no Departamento Médico se recuperando de edema no adutor da coxa direita e havia ficado fora dos três jogos anteriores. Além dele, o argentino Silvio Romero também viajou.

Legenda: Silvio Romero está emprestado ao Fortaleza e tem opção de compra de R$ 5,5 milhões no contrato Foto: divulgação / Fortaleza

Por outro lado, o Leão do Pici não poderá contar com Romarinho, que foi expulso no Clássico-Rei contra o Ceará, no último sábado (5).

Fortaleza e Náutico se enfrentam às 17h45min deste sábado (12), no estádio dos Aflitos, no Recife. Com sete pontos, o Tricolor lidera o Grupo A da Copa do Nordeste, enquanto o Timbu, com quatro pontos, está na 4ª colocação do Grupo B.