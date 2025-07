Fortaleza vence América Mineiro e garante classificação no mata-mata do Brasileirão sub-20

O Fortaleza está nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Leão garantiu vaga ao vencer por 1 a 0 o América/MG em duelo nesta quarta-feira (16), válido pela 18ª rodada, na Arena Vera Cruz, em Minas Gerais. Os gols da partida foram marcados por Lucas Emanoel. Com a vitória mesmo sem a presença do treinador Léo Porto, que ficou na capital cearense para treinar a equipe após a demissão de Vojvoda, o Leão garantiu a classificação para as quartas de final da competição pelo segundo ano consecutivo.

O Leão, que vinha de uma vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, também em jogo CT Ribamar Bezerra, tinha como objetivo continuar vencendo no campeonato. O Tricolor conquistou a vitória sobre o time mineiro, que ocupa a 10ª posição da abela .

Antes de tentar superar a campanha de 2024, quando foi eliminado para o Cruzeiro nas semifinais, a equipe comandada por Léo Porto chega aos 30 pontos e está na a 6ª colocação da competição nacional. O próximo e último confronto da fase de grupo, acontece na próxima quarta-feira (23), às 15h, diante da equipe do Flamengo, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. O confronto é válido pela 19ª rodada do Brasileirão Sub-20.

* Sob supervisão de Vladimir Marques