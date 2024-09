Cruzeiro x Fortaleza na semifinal do Brasileirão Sub-20: confira horário, onde assistir e escalações

Cruzeiro e Fortaleza entram em campo nesta quinta-feira (12), às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), para disputar a semifinal do Brasileirão Sub-20 2024. O vencedor enfrenta o Palmeiras na grande final.

O Fortaleza faz uma campanha histórica no Brasileirão Sub-20. Na primeira fase, ficou na sétima colocação, com 32 pontos em 19 jogos, e garantiu uma classificação histórica para o mata-mata. Foram nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Nas quartas de final, o Tricolor do Pici conseguiu eliminar o Flamengo, ao vencer a equipe carioca por 1 a 0, jogando fora de casa, no Rio de Janeiro. O gol foi marcado por Kauê Canela, um dos grandes destaques da campanha do Fortaleza.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Sportv.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro: Marcelo Eráclito, Dorival, Pedrão, Kelvin Coutinho, Murilo Rhikman, Matheus Xavier, Jhosefer, José, Pedro Assis, Kenji, Tevis.

Fortaleza: Murilo Dangelo, Kaiky, Tony Lucas, Gustavo Mancha, Arthur Barbosa, Michael Quarcoo, Fabricio Dias, Tavinho, Bruninho, Kauê Canela, Landerson.

CRUZEIRO X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA