Fortaleza vê chances de Sul-Americana diminuírem e de rebaixamento aumentarem após fim da rodada

Após o fim da 35ª rodada, a Série A segue embolada tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Representante cearense na competição, o Fortaleza, atual 12º colocado, vem de empate com o Palmeiras. O resultado fez as chances de classificação para a Sul-Americana diminuírem e de rebaixamento aumentarem.

De acordo com os dados do Departamento de Matemática da UFMG, o Leão tem 74,5% de chance de garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2024. Já em relação ao rebaixamento, as chances do Tricolor estão em 2,6%.

A situação é reflexo do momento instável dentro do Campeonato Brasileiro. Sem saber o que é vencer desde o dia 08 de outubro, após o 3 a 2 de virada em cima do América-MG, o time de Vojvoda só conquistou três dos últimos 27 pontos. Aliado a isso, o Fortaleza vê os times de baixo crescerem na reta final e aumentarem a sua pontuação, caso do Cruzeiro, que, inclusive, venceu o próprio Leão, na Arena Castelão, recentemente.

POSSIBILIDADE DE QUEDA COM PONTUAÇÃO RECORDE

Em anos anteriores, os 45 pontos já conquistados pelo Tricolor do Pici seriam suficientes para evitar o rebaixamento com folga. Porém, em 2023, o número ainda não garante a permanência. Restando três rodadas e nove pontos em disputa, a tendência é que algum clube possa cair com uma pontuação recorde. No caso, com 45 ou mais.

A última vez que isso ocorreu foi em 2009, quando o Coritiba perdeu para o Fluminense, na última rodada, e foi ultrapassado pelo rival carioca que escapou com 46, enquanto o time paranaense caiu com exatos 45 pontos. De lá pra cá, a pontuação sempre foi suficiente para evitar o descenso.