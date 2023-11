Fortaleza empata em 2 a 2 com o Palmeiras no Castelão e chega ao 9º jogo sem vencer na Série A

O Fortaleza empatou com o Palmeiras em 2 a 2 na noite deste domingo no Castelão pela 35ª rodada da Série A e chegou ao 9º jogo sem vencer no certame. Mesmo com um jogador a mais no 2º tempo, o Leão permitiu o empate do líder do Campeonato por duas vezes.

Thiago Galhardo abriu o placar para o Leão, aos 20 minutos, sofreu o empate com Raphael Veiga logo após ficar com um jogador a mais com a expulsão de Gustavo Gomez, voltou a ficar na frente com Celebe, mas permitiu o empate com Zé Rafael.

Na Tabela

Com o resultado, o Fortaleza chega aos 45 pontos, na 11 colocação. Já o Verdão, é o líder do Campeonato, com 63 pontos.

Próximo jogo

O Tricolor de Aço volta a jogar na quinta-feira (30), às 20h30, contra o Bragantino, no Nabi Abi Chedid.

Leão começou melhor

Fortaleza e Palmeiras fizeram um grande jogo no Castelão. O Leão foi melhor na etapa inicial, dominando os primeiros 45 minutos, jogando com intensidade e com uma estratégia clara que transição rápida e muita velocidade.

E assim saiu o 1º gol, aos 20 minutos, em jogada rápida que Guilherme achou Galhardo, que finalizou com precisão para abrir o placar.

Legenda: Galhardo abriu o placar para o Fortaleza com um belo gol Foto: KID JUNIOR / SVM

Antes disso, Caio Alexandre já tinha acertado o travessão em belo chute de fora da área.

Com uma estratégia bem encaixada e com jogadores ligados, o Fortaleza se manteve melhor e perdeu outra chance com Zé Welison.

O Palmeiras não conseguia sair da marcação do Leão e só criou uma chance aos 45 minutos, em chute de Raphael Veiga que João Ricardo espalmou.

Empate em grande 2º tempo

O Fortaleza voltou como na 1ª etapa, ligado, marcando bem e criando. Logo aos 4 minutos, Calebe achou Tinga, que livre na área, mandou pra fora.

O Leão ficou com um jogador a mais após expulsão de Gustavo Gomez aos 13 minutos, e quase fez o 2º, em belo chute de Zé Welison que Weverton espalmou.

Foi quando aos 19 minutos, Raphael Veiga arriscou de fora da área e empatou o jogo.

Mas a desvantagem leonina não demorou muito, com Tricolor de Aço voltando a ficar na frente em finalização de Calebe, o melhor em campo.

Legenda: Calebe fez um ótimo jogo, mas não evitou o tropeço do Fortaleza, que cedeu empate na etapa final Foto: KID JUNIOR / SVM

O time cearense poderia ter marcado o 3º aos 28 minutos, em chance desperdiçada por Galhardo e Zé Welison de frente para Weverton.

E o lance fez falta ao Tricolor do Pici. Aos 32, após bate rebate, Murilo cabeceou pra trás e Zé Rafael mandou para o gol: 2 a 2.

Depois do empate, Abel Ferreira mudou para reforçar a defesa e Vojvoda foi todo ao ataque com as modificações, mas a rigor, apenas Marinho levou perigo, batendo pra fora.

Como foi o Tempo Real