Vojvoda avalia postura do Fortaleza e lamenta jejum: ‘se torcedor está sofrendo, imagine eu’

O técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou como positiva a postura do Fortaleza no empate em 2 a 2 com o Palmeiras, no último domingo (26), na Arena Castelão, pela 35ª rodada da Série A do Brasileirão. O argentino destacou o compromisso e o preparo físico da equipe.

“Sabemos que estamos perto da Sul-Americana, mas temos que ter cuidado porque o rebaixamento está a quatro pontos. Temos que enfrentar cada jogo como enfrentamos hoje. Hoje se demonstrou o compromisso e a parte física do Fortaleza. Para mim o principal objetivo é ganhar o próximo jogo e seguir somando pontos”, disse.

Apesar disso, o empate aumentou um jejum incômodo no Tricolor do Pici. A equipe cearense chegou à décima partida consecutiva sem vitórias, sendo nove na Série A do Brasileirão. O Leão é o 12º colocado, com 45 pontos.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza O sentimento é de dor e hoje vou para casa e não estarei bem. Amanhã levanto e vou trabalhar novamente procurando cada vez mais força. Essa noite não vou estar bem e amanhã começa a recuperação, porque é assim. O torcedor está sofrendo por esses pontos que não conseguimos e imagine eu, que planejei tudo para conseguir os pontos e não conseguimos. Vamos trabalhar com força, porque me conheço e sei que exijo muito, como exijo aos jogadores. A primeira exigência vai ser a mim mesmo.

AVALIAÇÃO DO JOGO CONTRA O PALMEIRAS

No confronto do último domingo, o Fortaleza esteve com um jogador a mais em boa parte do segundo tempo, após a expulsão de Gustavo Gómez, do Palmeiras. Ainda assim, o Tricolor não conseguiu segurar a vantagem que tinha no placar antes da expulsão.

“Fizemos um bom primeiro tempo e segundo tempo também, tivemos boas finalizações e bom comportamento do setor de compromisso tático. Fizemos grande jogo, mas é como é o futebol. Eles com dez jogadores e não tivemos efetividade para matar o jogo. Tomamos dois gols de bola parada e esse é o resumo”, avaliou Vojvoda.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza Faltou a efetividade para fazer mais de dois gols, não quero falar de sorte, faltou corrigir alguns detalhes. Estou com dor, porque era um jogo para ganhar e pensar em outros objetivos, mas vamos sofrer um ou dois dias, trabalhando, mas com força, porque o time responde. Fortaleza fez um bom jogo, tivemos boas opções.

“Não tivemos efetividade e o adversário conseguiu dois gols de segunda bola, uma falta e um escanteio, coisas que temos que corrigir e não podem acontecer. Estou chateado com os gols que tomamos. Não matamos o jogo e terminamos sofrendo”, completou.

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS

Os dois gols do Fortaleza na partida foram marcados por jogadores considerados reservas no time de Juan Pablo Vojvoda: o meia-atacante Calebe e o atacante Thiago Galhardo. Vojvoda aproveitou a coletiva para elogiar atuações individuais de alguns jogadores.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza Fizeram boa partida, Galhardo fez um bom gol e fez tabela com Calebe no segundo gol. Guilherme é um reforço importante, compreende a parte tática. Confio neles como todos os jogadores que tenho no elenco. Confio como tenho que confiar, trabalho com eles, cobro quando tenho que cobrar, as críticas são de porta para dentro. Sabem que recebemos críticas de fora, mas fazem um trabalho público e sabem que podem receber isso. Ficam com dor quando recebem essas críticas, mas temos que ser fortes para superar.

O Fortaleza volta a campo na próxima quinta-feira (30), quando visita o Red Bull Bragantino, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid. A partida é válida pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão 2023.

