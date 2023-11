Melhor em campo, Calebe lamenta empate do Fortaleza diante do Palmeiras: 'Precisamos matar o jogo'

Melhor em campo pelo Fortaleza diante do Palmeiras, Calebe lamentou o empate que aumentou o jejum de vitórias leoninas na Série A para 9 jogos. Ele, que marcou o 2º gol do Leão no jogo, disse após o jogo que o time precisava matar a partida, pois criou chance para isso.

"Em casa precisamos garantir os três pontos. Palmeiras é um grande adversário, contra esses adversários nós precisamos matar o jogo. Agora é trabalhar firme, temos um jogo muito importante fora de casa", disse ele, já projetando o duelo contra o Bragantino, na quinta-feira fora de casa, às 20h30 no estádio Nabi Abi Cheddid, em Bragança Paulista.

Vaga na Sula é objetivo

Com 45 pontos, o Fortaleza está próximo de garantir vaga na Série A pelo 6º ano seguido, como também uma vaga na Copa Sul-Americana de 2024. Calebe disse que esse sempre foi o objetivo.

"Se Deus quiser, é garantir os três pontos lá (contra o Bragantino) para assegurar a vaga na Sul-Americana, que é muito importante para todo mundo. Trabalhamos para isso", finalizou ele.