Análise: Fortaleza faz jogo consistente e atuação é alento, apesar do empate com um jogador a mais

Eu sei que a torcida tricolor saiu frustrada do Castelão com o empate do Fortaleza com o Palmeiras em 2 a 2. O sentimento é genuíno de um time que voltou a jogar bem, dominou um candidato ao título da Série A, mas os erros defensivos que resultaram em dois gols do Verdão com um jogador a mais são imperdoáveis.

Foram dois pecados em uma atuação consistente, consciente taticamente, com o Fortaleza voltando a atuar de forma competitiva.

Dos 9 jogos de jejum, o jogo deste domingo foi de longe, o melhor, em que o time merecia a vitória. Nos demais, jogo abaixo, em intensidade, em padrão tático, mas hoje não.

Leão jogou bem e se impôs

Desde o pontapé inicial o Fortaleza sabia o que fazer. Deu a bola ao Palmeiras, se posicionou para sair rápido ao ataque e finalizou bem mais que o adversário.

Galhardo, Guilherme e Calebe jogaram bem na frente, Caio Alexandre e Zé Welison voltaram a ser a dupla de antes do meio, e pararam o Palmeiras. Não é fácil marcar um time com Raphael Veiga, Endrick e Zé Rafael.

O time visitante não conseguiu jogar no 1º tempo. E mesmo na etapa final, o Leão voltou melhor, e ao ficar com um a mais aos 13 minutos do 2º tempo, a sensação era que o time controlaria a vitória até o final.

Legenda: Caio Alexandre e Calebe fizeram ótimo jogo pelo Tricolor de Aço Foto: KID JUNIOR / SVM

Mas as falhas vieram. Minutos depois de ficar com um a mais, a marcação do meio falhou e Raphael Veiga dominou livre e bateu no canto de João Ricardo para empatar.

A atuação leonina era tão boa na frente que 4 minutos depois, Calebe marcou o segundo gol, coroando a bela atuação dele.

Ah, as falhas...

Só que o Palmeiras foi valente, se mandou pra cima mesmo com um jogador a menos e empatou o jogo, em falha coletiva da defesa leonina, que não marcou a jogada aérea do Verdão e a chegada de Zé Rafael para finalizar.

Antes disso, o time perdeu gol feito em jogada de cara com o goleiro Weverton, desperdiçada incrivelmente por Galhardo e Zé Welison.

Os minutos finais de jogo foram de 'trocação', com as duas equipes alternando ataques e Vojvoda lançando mão de toda a cavalaria ofensiva do banco - Marinho, Pedro Rocha e Crispim - para marcar, mas apenas Marinho teve uma chance e desperdiçou.

Contas....

O empate foi frustrante pela atuação do Leão e por ter um a mais por praticamente todo o 2º tempo. Mas a ótima atuação coletiva, imposição de jogo, padrão tático seguido à risca, são alentos para as 3 rodadas finais.

Estar com 45 pontos, sendo 4 longe do Z4, ainda incomoda, assim como o jejum de 9 partidas sem vencer, mas se repetir a atuação de hoje nos 3 jogos que restam (Bragantino fora, Goiás em casa e Santos fora), o Leão não só se mantém na Série A com tranquilidade, como garante a Sula em 2024.