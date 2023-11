Suspenso pelo 3º cartão amarelo, Marinho não enfrenta o Bragantino

O Fortaleza não terá o atacante Marinho para o jogo contra o Red Bull Bragantino, na quinta-feira, 30, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no estádio Nabi Abi Cheddid, em Bragança Paulista (SP).

O atacante foi advertido diante do Palmeiras, no último domingo (26) e terá que cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Ele já havia recebido contra Corinthians, pela 23ª rodada, e São Paulo, pela 24ª rodada, completando a série.

De acordo com a súmula do jogo, Marinho foi advertido nos acréscimos da partida após reclamar com a arbitragem. Esta foi a 2ª série de 3 cartões amarelos imposta ao jogador, que cumprirá sua 2ª suspensão pelo Fortaleza. Na 1ª, ele foi advertido ainda pelo Flamengo, seu ex-clube, contra o Coritiba pela 1ª rodada, Athletico/PR pela 14ª rodada já pelo Leão e pela 21ª rodada contra o Coritiba.

Desempenho

Marinho tem sido reserva nos últimos 3 jogos do Fortaleza. Em 19 jogos pelo Leão na Série A, o atacante foi titular em 14, marcando um gol e dando uma assistência.