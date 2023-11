RB Bragantino pode ter até oito desfalques para enfrentar o Fortaleza na Série A

O Fortaleza vai enfrentar o Red Bull Bragantino na próxima rodada do Brasileirão Série A. Para esse jogo, o treinador Pedro Caixinha vai enfrentar dificuldades para escalar e montar o seu time titular. Isso porque a equipe paulista poderá ter até oito desfalques para o confronto. O jogo vai acontecer na quinta-feira, (30), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo.

O meio-campista Lucas Evangelista, o lateral esquerdo Luan Cândido e o zagueiro Léo Ortiz vão cumprir suspensão automática e são desfalques certos para a partida. Além desses, Cipriano, com lesão na coxa, Eduardo Santos, que se recupera de cirurgia no joelho, assim como Nathan Camargo, também são desfalques, ambos no departamento médico. Eric Ramires e Luan Patrick realizam transição após lesão na coxa e podem ser desfalques.

DESFALQUES

Lucas Evangelista;

Luan Cândido;

Léo Ortiz;

Cipriano;

Eduardo Santos;

Nathan Camargo;

Eric Ramires;

Luan Patrick.

As equipes se enfrentam nessa quinta-feira (30), às 20h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo. A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.