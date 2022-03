Fortaleza terá maratona de jogos nos próximos dois meses, com 18 partidas em 60 dias

Com a classificação do Fortaleza para a final da Copa do Nordeste, duas datas foram acrescentadas em sua maratona de 2022, com os jogos de ida e volta que fará diante de Sport ou CRB, nos dias 30 de março e 2 de abril. Com as duas datas a mais, o Leão intensificará sua maratona de jogos em abril e maio, realizando 18 partidas em dois meses, o que dá um jogo a cada 3 dias.

Legenda: O Leão terá uma maratona de jogos insana nos próximos 60 dias e precisará administrar bem a minutagem dos atletas Foto: KID JUNIOR

Serão 18 partidas entre 4 competições Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A do Campeonato Brasileiro e Libertadores.

Estadual sem data

E pelo elevado número de jogos no calendário leonino impossibilita a marcação das finais do Campeonato Cearense contra o Caucaia. As datas prévias, que seriam nos dias 9 e 23 de abril, já que no dia seguinte, o Leão estreia na Série A contra o Cuiabá, e a data do dia 23 é o Clássico-Rei contra o Ceará pela 3ª rodada.

Maratona de jogos do Leão

30/03 - Sport ou CRB x Fortaleza - Final Copa do Nordeste - Ida

02/04 - Fortaleza x Sport ou CRB - Final Copa do Nordeste - volta

07/04 - Fortaleza x Colo Colo - 1ª Rodada da Libertadores

10/04 - Fortaleza x Cuiabá - Série A do Brasileiro

13/04 - River Plate x Fortaleza - 2ª Rodada da Libertadores

16/04 - Internacional x Fortaleza - Série A do Brasileiro

20/04 - Ida 3ª Fase Copa do Brasil

23/04 - Fortaleza x Ceará - Série A do Brasileiro

27/04 - Fortaleza x Alianza Lima - 3ª Rodada da Libertadores

30/04 - Corinthians x Fortaleza - Série A do Brasileiro

05/05 - Fortaleza x River Plate - 4ª Rodada da Libertadores

07/05 - Fortaleza x São Paulo - Série A do Brasileiro

11/05 - Volta 3ª Fase Copa do Brasil

14/05 - Botafogo x Fortaleza - Série A do Brasileiro

18/05 - Alianza Lima x Fortaleza - 5ª Rodada da Libertadores

21/05 - Fortaleza x Fluminense - Série A do Brasileiro

25/05 - Colo Colo x Fortaleza - 6ª Rodada da Libertadores

28/05 - Fortaleza x Juventude - Série A do Brasileiro