Fortaleza tem desfalque certo para 1º jogo da final da Copa do Nordeste

O Fortaleza se classificou para a final da Copa do Nordeste após vencer o Náutico por 2 a 0 na Arena Castelão, neste sábado (27), e já mira a grande decisão do Nordestão, com primeira partida prevista para quarta-feira (30) e a finalíssima dia (2) no Castelão.

Para o confronto, que aguarda ainda a definição do segundo finalista, (Sport e CRB jogam neste domingo), o técnico Juan Pablo Vojvoda já tem desfalque certo.

O ídolo e lateral direito/zagueiro do time, Tinga, recebeu o terceiro cartão amarelo ontem e está automaticamente fora da primeira partida da final.

Além disso, o atleta também sentiu desconforto na coxa e foi substituído. Ele deve passar por exames nas próximas horas para identificar possível lesão.

Restante do elenco disponível

Apesar da ausência de Tinga, Vojvoda não tem grandes problemas para escalar a equipe para o primeiro jogo da decisão, que ocorrerá em Pernambuco ou Alagoas.

O cuidado ficará apenas por conta de dois atletas pendurados. Benevenuto e Felipe têm dois cartões amarelos e não podem ser novamente punidos sob risco de não jogarem a grande decisão.

O Fortaleza ampliou série invicta e não perde há mais de 3 meses. Também está classificado para decisão do Campeonato Cearense, ainda sem data para acontecer. Além disso, teve jogos definidos na Libertadores, estreando contra o Colo-Colo dia 07/09, na Arena Castelão.