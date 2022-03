Fortaleza amplia sequência invicta e não perde há mais de três meses; veja jogos

A vitória do Fortaleza contra o Náutico, neste sábado (26), ampliou a sequência invicta do Tricolor do Pici para 15 partidas. A última derrota ocorreu no dia 6 de dezembro de 2021 contra o Cuiabá, em duelo válido pela 37ª rodada da Série A do Brasileiro, há mais de três meses.

Desde então, o Fortaleza conquistou 11 vitórias e quatro empates. Na Copa do Nordeste, a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda disputou 10 partidas, conquistando seis vitórias e quatro empates. Já no Campeonato Cearense de 2022, foram quatro vitórias.

Confira a sequência invicta do Fortaleza

09/12/2021 - Fortaleza 2 x 1 Bahia | Série A 30/01/2022 - Fortaleza 5 x 0 Sousa-PB | Copa do Nordeste 02/02/2022 - Floresta 0 x 2 Fortaleza | Copa do Nordeste 05/02/2022 - Fortaleza 1 x 1 Ceará | Copa do Nordeste 12/02/2022 - Náutico 2 x 2 Fortaleza | Copa do Nordeste 15/02/2022 - Botafogo-PB 1 x 1 Fortaleza | Copa do Nordeste 19/02/2022 - Fortaleza 3 x 1 Bahia | Copa do Nordeste 24/02/2022 - Fortaleza 1 x 0 Pacajus | Campeonato Cearense 02/03/2022 - Pacajus 0 x 5 Fortaleza | Campeonato Cearense 05/03/2022 - Altos-PI 1 x 1 Fortaleza | Copa do Nordeste 08/03/2022 - Ferroviário 0 x 1 Fortaleza | Campeonato Cearense 12/03/2022 - Fortaleza 2 x 1 Ferroviário | Campeonato Cearense 19/03/2022 - Fortaleza 2 x 0 CRB-AL | Copa do Nordeste 22/03/2022 - Fortaleza 5 x 1 Atlético-BA | Copa do Nordeste 26/03/2022 - Fortaleza 2 x 0 Náutico | Copa do Nordeste

Legenda: Silvio Romero é artilheiro do Fortaleza na Copa do Nordeste, com três gols, ao lado de Romarinho, Moisés, Pikachu e Valentín Depietri Foto: Kid Júnior / SVM

A equipe tricolor voltará aos gramados nos dias 30 de março e 2 de abril, nos duelos decisivos da Copa do Nordeste. O Fortaleza enfrentará na final o vencedor de Sport x CRB-AL - a semifinal ocorre neste domingo (27).