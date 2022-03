Na final do Nordestão, Vojvoda avalia momento do Fortaleza, pênalti e grupo da Libertadores

Invicto, o Fortaleza garantiu vaga em mais uma final. O Tricolor venceu o Náutico por 2 a 0 e vai disputar o título da Copa do Nordeste em 2022. Em coletiva de imprensa após a partida, na Arena Castelão neste sábado (26), o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou o momento do clube, a escolha do batedor de pênalti e o grupo da Libertadores.

“O time fez uma partida inteligente, com muito esforço físico, diante de um adversário que propôs sua ideia de jogo. Acho que no segundo tempo tivemos situações para aumentar o resultado. Erramos algumas situações que teriam nos tranquilizado mais. É difícil jogar esse tipo de partida, uma semifinal, mas que o time conseguiu passar para a final da Copa do Nordeste”, avaliou o técnico.

Aos 35 do segundo tempo, o Fortaleza teve chance de ampliar o placar. Com pênalti marcado, Pikachu, tradicional batedor, não cobrou. Matheus Vargas ficou com a responsabilidade mas foi barrado na defesa do goleiro Perri, do Náutico. Vojvoda explica.

“Eles também têm direito a escolher. Escolho dois ou três, muitas vezes o que sente mais confiança. Se decide dentro do campo de jogo. Dou também liberdade aos jogadores em determinada ação, não só no pênalti. Eles, por decisão no campo de jogo, nesse caso, temos três ou quatro jogadores que têm possibilidade de chutar o pênalti. Nesse momento, escolhem entre eles quem está mais confiante. Também é verdade que se o Matheus Vargas converte o pênalti, queria saber se haveria essas três perguntas também. Isso é uma verdade. Como sempre começa a buscar quando as coisas não saem bem… Eu confio em cada um e é verdade. E eu compreendo também as inquietudes nessas perguntas”, disse o técnico.

Robson e Silvio Romero marcaram para o Tricolor. Sobre o desempenho do ataque, que conta também com Renato Kayzer, Moisés, Del Pietro e outros nomes, o argentino comenta a importância de atletas qualificados para a posição.

“Temos variado no setor de ataque. Temos sete atacantes. Tenho que escolher, que decidir a escalação segundo características próprias ou que necessita o time para determinada partida. Vamos ter muitos jogos, vamos necessitar de todos eles. O importante é que há uma boa competição nesse setor de campo”, disse.

Além das vagas nas finais do Cearense e do Nordestão, o Tricolor está de olho também na Libertadores. O clube já conhece os adversários: River Plate, Colo Colo e Alianza Lima. O técnico Vojvoda faz breve comentário.

“Todos os times da Libertadores são os melhores de cada país. Vai ser um grupo disputado. Cada um com bons elencos e história na competição. Não posso analisar com quem vamos lutar, estava muito ligado na partida do Náutico. Agora vou estar ligado nas finais da Copa do Nordeste. Sabemos que as partidas da Libertadores serão especiais e no seu devido tempo trabalharemos com responsabilidade como sempre fizemos”, avaliou.

Veja a entrevista completa: