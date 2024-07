Fortaleza tem três suspensos e dois retornos contra o Criciúma; confira

O Fortaleza tem três desfalques confirmados para o jogo contra o Criciúma nesta quarta-feira (24), às 19h, no estádio Heriberto Hülse/SC, em jogo atrasado da 3ª rodada da Série A de 2024. Por conta de suspensão, o zagueiro Kuscevic, o volante Hércules e o atacante Breno Lopes são ausências certas.

O defensor foi expulso na vitória tricolor por 3 a 1 contra o Atlético-GO no último domingo (21), na Arena Castelão, enquanto os demais também foram punidos, mas por acúmulo de cartões amarelos.

Em contrapartida, a comissão técnica tem os retornos dos zagueiros Brítez e Titi, que voltam após suspensões automáticas. Deste modo, o sistema defensivo receberá mudanças nos próximos jogos.

As demais ausências do jogo estavam no departamento médico: os volantes Martínez e Zé Welison, em uma transição, além do meia Calebe (fortalecimento muscular) e do atacante Marinho (torcicolo). Na tabela de classificação, o Fortaleza aparece na 4ª posição, com 32 pontos. O Criciúma é o 15º, com 17.

