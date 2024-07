Fortaleza se aproxima de novo recorde na Série A e amplia as chance de Libertadores; confira

A campanha do Fortaleza na Série A de 2024 é muito positiva e caminha para superar um recorde estabelecido pelo próprio clube. Restando duas rodadas para o fim do 1º turno, o time cearense soma 32 pontos, ficando apenas um atrás da pontuação obtida na 1ª metade do Brasileirão de 2021.

A marca resultou no melhor 1º turno da história do futebol nordestino no atual formato da Série A. Na época, ao fim do torneio, os comandados do argentino Vojvoda encerraram no G-4, que é exatamente a zona de classificação que ingressaram novamente em 2024, logo após a 18ª rodada.

Por isso, há um peso histórico nos jogos do fechamento de turno, contra Criciúma e Internacional. O próximo compromisso é diante dos catarinenses na quarta-feira (24), às 19h, no Heriberto Hülse/SC. O confronto com os gaúchos ainda não teve data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Campanhas do Fortaleza no 1º turno de 2021 x 2024

Pontuação: 33 x 32

Jogos: 19 x 17

Vitórias: 9 x 9

Empates: 6 x 5

Derrotas: 4 x 3

Aproveitamento: 57,9% x 62%

Gols marcados: 29 x 22

Gols feitos: 20 x 17

Legenda: No Fortaleza desde 2021, Vojvoda conduziu o Fortaleza em campanhas históricas na Série A Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

Chance de Libertadores

A campanha histórica de 2021 terminou com a classificação inédita do Fortaleza à Libertadores. Em 2022, participou pela 1ª vez e deixou a competição nas oitavas. Em 2023, voltou ao torneio, mas caiu na pré-Libertadores e se transferiu para a Copa Sul-Americana, onde encerrou como vice-campeão.

Em 2024, mais uma vez, a equipe se coloca na briga por uma vaga na Liberta. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no momento, o Leão apresenta 69,3% de probabilidade de avançar para a principal competição da Conmebol.

O cenário é projetado com um G-6 na Série A, em que os quatro primeiros (G-4) se garantem diretamente para a fase de grupos, enquanto os outros dois participam da Pré-Libertadores. A expectativa, no entanto, é de aumento de vagas com o desempenho brasileiro nos demais torneios da Conmebol - o Fortaleza está nas oitavas da Sula, por exemplo - e também com Copa do Brasil, onde o campeão se garante na Libertadores.

Assim, o G-6 pode se transformar até em G-9, o que aumentaria as probabilidades de classificação.

Probabilidades do Fortaleza (UFMG) na Série A de 2024

Libertadores: 69,3%

Copa Sul-Americana: 28,5%

Rebaixamento: 0,063%

Título: 8,2%