Vojvoda exalta Fortaleza e elogia Renato Kayzer: 'é continuar com a mesma humildade'

O Fortaleza garantiu a 4ª vitória consecutiva na Série A de 2024 e entrou no G-4 restando duas rodadas para o fim do 1º turno. A campanha positiva se firmou ao superar o Atlético-GO por 3 a 1, no domingo (21), na Arena Castelão. O treinador argentino Juan Pablo Vojvoda exaltou o momento e o atacante Renato Kayzer, que encerrou jejum de 16 jogos sem gols pelo Leão.

“É um grupo unido, as vitórias ajudam os jogadores que necessitam dos gols, como é o caso dos camisas 9. O Kayzer fez um bom gol, uma boa assistência do Moisés, então temos jogadores à frente que necessitam dessa confiança. Sabemos que os jogadores de ataque precisam dos gols para a própria confiança. Nesse caso era o Kayzer, os companheiros sabiam disso. A partir de agora é continuar com a mesma humildade, ele e o grupo, e conseguir gols para o time”, declarou.

Legenda: Renato Kayzer desencantou com a camisa do Fortaleza ao marcar na vitória contra o Atlético-GO Foto: Fabiane de Paula / SVM

Em campo, os demais gols tricolores foram de Pochettino e Alix, contra - o Dragão descontou com Roni. No decorrer da partida, o atacante venezuelano Hurtado e o zagueiro chileno Kuscevic foram expulsos, deixando cada equipe com 10 jogadores em campo. Na coletiva, Vojvoda também ressaltou o peso do calendário no desempenho tricolor durante a atual temporada.

“No 1º semestre, nós sabíamos das partidas que teríamos com as outras competições, então nosso planejamento era lutar por uma 1ª posição na Sul-Americana porque evitamos duas partidas. Isso foi importante de conseguir, nos deu possibilidade de focar as energias no Brasileirão. Agora é continuar. Não tivemos descanso, porque jogamos a cada três, quatro dias. É continuar desse jeito com os pés no chão, com humildade, para saber aceitar esses momentos bons”, complementou.

O Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira (24) contra o Criciúma. A partida é atrasada, válida pela 3ª rodada da Série A do Brasileiro, e ocorre no estádio Heriberto Hülse/SC, às 19h. Na tabela de classificação, o Leão aparece em 4º, com 32 pontos.

Assista a coletiva de Vojvoda