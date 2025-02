Fortaleza tem desfalque para duelo contra o Altos-PI; confira

O Fortaleza tem apenas um desfalque para o duelo contra o Altos-PI. O Tricolor do Pici divulgou novo boletim médico nesta terça-feira (11). As equipes se enfrentam em mais um jogo da Copa do Nordeste.

O meia Emmanuel Martínez apresentou um edema na região anterior da coxa direita.

As equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Estádio Albertão, em Teresina. O duelo é válido pela terceira rodada da competição. Acompanhe no Diário do Nordeste.