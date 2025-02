Altos x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Depois de perder o primeiro Clássico-Rei de 2025, no último sábado (8), o Fortaleza vira a chave e foca nos próximos desafios. Nesta terça-feira (11), o Tricolor vai enfrentar o Altos/PI, a partir das 21h30, no Estádio Albertão. O foco do Laion é manter a invencibilidade na competição, após duas vitórias: a estreia contra o Moto Club/MA, em casa, no Estádio Presidente Vargas, e o Sport/PE, na Ilha do Retiro, que manteve o Fortaleza como líder do grupo A.

Já o Altos/PI venceu o River/PI por 1 a 0 também no último sábado pelo Campeonato Piauiense. Na competição, a equipe já disputou cinco jogos, venceu três e empatou dois, marcando seis gols e sofrendo apenas um, ainda invicto. Porém, o cenário na Copa do Nordeste é outro. A equipe perdeu a estreia para o Sousa, fora de casa, e empatou com o CRB/AL, jogando em casa. Atualmente, o Altos está na sexta colocação do grupo A.

O Fortaleza quer seguir com a invencibilidade contra o Altos. Foram quatro partidas disputadas entre as duas equipes, todas pelo Nordestão, com três empates em 1 a 1 e uma goleada por 5 a 0, no último duelo, em 2024.

COMO CHEGA O ALTOS/PI

Francisco Diá, treinador do Altos, terá uma dor de cabeça para montar a equipe titular da partida. A equipe piauiense vai para o jogo com três possíveis desfalques e uma ausência confirmada. Destes, três estão no Departamento Médico, que são: o meia Alan Pedro, que foi submetido a uma cirurgia na canela; e os laterais Gean, que está em tratamento após sentir dores musculares na coxa; e o Igor Sanchs, que se recupera de grave lesão no joelho. Leandro Amorim é a única ausência que cumpre suspensão.

Além disso, o atacante Hudson, uma das peças de confiança de Diá, deixou o elenco. Ele foi negociado com o Sampaio Côrrea/MA.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Fortaleza viajou na tarde dessa segunda-feira (10) para Teresina, com 24 atletas relacionados. A novidade na lista foi Gastón Ávila, zagueiro de 23 anos, uma das seis contratações feitas pelo Tricolor até o momento.

Seis atletas não foram relacionados e não viajaram. Os zagueiros Brítez e Tomás Cardona, os laterais Felipe Jonathan e Bruno Pacheco, e o atacante Marinho. Uma ausência confirmada por lesão é do meia Emmanuel Martínez, que não foi relacionado para o Clássico-Rei, devido a um edema na região anterior na coxa direita e segue em tratamento.

Juan Pablo Vojvoda deve continuar com o rodízio dos atletas, devido aos intervalos curtos entre os jogos. Após essa partida, o Laion terá uma semana livre para preparação até o próximo confronto. Entre os rodízios, há uma aposta na possível estreia do zagueiro David Luiz, que já foi relacionado para três partidas, mas ainda não estreou com a camisa tricolor. Outro nome que ainda não jogou na equipe titular em 2025 foi Matheus Rossetto e Vojvoda pode escalar o atleta.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Altos/PI: Careca; Negueba, Joecio, Albert, Jefferson (Sávio); Marco Antonio, Digão (Jefferson), Jonathan e Reinaldo(Dieguinho); Felipe Sales e Lucas Reis. Técnico: Francisco Diá.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic e Titi, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto e Calebe; Breno Lopes, Yago Pikachu e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ALTOS X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 3ª rodada da Copa do Nordeste

Local: Estádio Albertão, em Teresina/PI

Data: 11/02/2025 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)