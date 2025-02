David Luiz estreia pelo Fortaleza em duelo contra o Altos-PI

David Luiz está entre os titulares do Fortaleza para o duelo desta terça-feira (11). O novo zagueiro do Leão vai estrear contra o Altos-PI, em jogo da Copa do Nordeste, no estádio Albertão. Ao lado dele, outro defensor, Gastón Ávila, que também vai atuar pela primeira vez com a camisa tricolor.

O torcedor vive a expectativa para ver a estreia do camisa 23, que desembarcou na capital cearense no último dia 21 de janeiro. David Luiz foi relacionado para outras partidas, mas só agora vai atuar com o restante do elenco.

Já o também zagueiro Gastón Ávila chegou ao clube em 28 de janeiro. O atleta de 23 anos veio do Ajax, da Holanda.

A equipe escalada por Vojvoda foi a seguinte: João Ricardo, Tinga, David Luiz, Gastón Ávila, Diogo Barbosa, Rossetto, Lucas Sasha, Calebe, Pikachu, Breno Lopes e Renato Kayzer.

As equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília). Acompanhe os detalhes no Diário do Nordeste.