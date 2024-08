Fortaleza tem acerto verbal com lateral Eros Mancuso

O primeiro reforço do Fortaleza na atual janela de transferências será o lateral-direito Eros Mancuso. O Leão chegou a um acordo verbal com o Estudiantes-ARG para a compra do atleta e o contrato será assinado nos próximos dias. O defensor deve assinar com o Tricolor até dezembro de 2027.

Para adquirir Mancuso, que tem 25 anos, o Fortaleza vai desembolsar pelo menos 2,5 milhões de dólares, que corresponde a R$ 14,3 milhões na cotação atual. O próprio jogador deve ficar com 30% desse valor, segundo informação do jornalista argentino Agustín Zabaleta. Ainda não se sabe se o Leão comprou a totalidade de direitos econômicos do lateral.

A contratação de um jogador para a lateral direita era prioridade no Fortaleza, uma vez que Dudu não oferecia mais concorrência direta a Tinga (nos últimos 20 jogos, entrou apenas três vezes e somando todas não jogou 50 minutos) e Vojvoda vem optando por utilizar Brítez como lateral quando não conta com o capitão da equipe.

No Estudiantes há três temporadas, Mancuso tem 68 jogos disputados com a camisa do time de La Plata, sete gols marcados e duas assistências. Ele é cria da base do Boca Juniors.

No Pici, Mancuso vai encontrar uma colônia de argentinos. Além da comissão técnica, que conta com cinco argentinos, seis atletas do Leão são compatriotas de novo reforço: Tomás Cardona, Brítez, Tomás Pochettino, Emmanuel Martínez, Lucero e Machuca.