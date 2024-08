Invicto contra times do G-6, Fortaleza tem aproveitamento de quase 80% em confrontos diretos

Em 4º lugar no Brasileirão, o Fortaleza faz campanha espetacular na Série A. E uma das características mais marcantes da caminhada leonina no Campeonato Brasileiro até aqui tem sido o ótimo desempenho em confrontos diretos, tanto que o Tricolor está invicto contra times do G-6.

Além do Fortaleza, Flamengo (1º), Botafogo (2º), Palmeiras (3º), Cruzeiro (5º) e São Paulo (6º) são os times que complementam o grupo das equipes que, hoje, estão garantindo vaga para a Libertadores.

Nos 6 confrontos contra essas equipes, o Leão do Pici tem nada menos que 4 vitórias e 2 empates, acumulando aproveitamento de quase 80% contra os concorrentes diretos. Para ser mais preciso: 77,8%.

Detalhe que o time de Vojvoda venceu o São Paulo duas vezes (lá e cá), o Flamengo em pleno Maracanã e teve como maior vitória o 3 a 0 em cima do Palmeiras.

Legenda: No G-4, o Fortaleza protagoniza uma campanha positiva na Série A de 2024 Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

No 2º turno, porém, a promessa é de maior dificuldade nestes confrontos, tendo em vista que três jogos serão fora de casa. O primeiro deles já nesta segunda-feira (5), contra o Cruzeiro, que está em 5º lugar, com 35 pontos (um a menos que o Fortaleza). Botafogo e Palmeiras são outras equipes que o Laion ainda vai enfrentar como visitante.

Mas fato é que se repetir o desempenho do 1º turno nos confrontos diretos, há muitos motivos para seguir sonhando alto.

VEJA JOGOS DO FORTALEZA CONTRA OUTROS TIMES DO G-6

São Paulo 1 x 2 Fortaleza

Fortaleza 1 x 1 Cruzeiro

Fortaleza 1 x 1 Botafogo

Fortaleza 3 x 0 Palmeiras

Flamengo 1 x 2 Fortaleza

Fortaleza 1 x 0 São Paulo