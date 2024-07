Com melhor campanha nos últimos 10 jogos, Fortaleza permite que seu torcedor possa sonhar

Ao final de 2021, quando o Fortaleza fez história e terminou o Campeonato Brasileiro na 4ª colocação, garantindo uma inédita classificação para a fase de grupos da Libertadores e estabelecendo a melhor campanha de um clube nordestino nos pontos corridos, o torcedor leonino pensou: "isso é sensacional e dificilmente vai se repetir". Três anos depois, porém, o filme não apenas se repete como agora possibilita sonhos ainda maiores.

Após 19 jogos, o Tricolor de 2024 tem 36 pontos e superou o desempenho daquele ano (quando fez 33 pontos no 1º turno). Considerando as últimas 10 rodadas, o Fortaleza detém a melhor campanha, com 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, conquistando 23 pontos de 30 disputados. Aproveitamento de 76,7% no período, superior ao dos últimos quatro campeões brasileiros.

Atual 4º colocado, time que menos perdeu na Série A (ao lado do líder Flamengo), dono da 3ª melhor defesa, comandado por um dos melhores técnicos do Brasil, com o vice-artilheiro do campeonato, invicto e melhor mandante da competição, vitórias sobre Flamengo e Palmeiras.

São muitos os elementos que constroem a campanha leonina. Uma caminhada sólida, consistente e que tem a maturidade como grande marca para vencer jogos de maneira convincente, ou mesmo somando pontos em atuações que não são brilhantes.

Estabelecer novo recorde de melhor campanha do Nordeste? Novamente conquistar vaga direta na fase de grupos da Libertadores? Brigar pelo título?

Anos atrás, tudo isso era utopia. Mas o Fortaleza de Vojvoda não se cansa de reescrever a história.

E, para quem sonha, o céu é o limite. Para o torcedor tricolor, está mais que permitido desfrutar do momento e sonhar.