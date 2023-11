Fortaleza só venceu o Bragantino fora de casa uma vez; veja retrospecto

Buscando garantir uma vaga na Sul-Americana de 2024 e, consequentemente, a permanência na Série A, o Fortaleza vai enfrentar o Bragantino nesta quinta-feira (30), às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. Jogando fora de casa, o Leão costuma ter vida complicada contra o adversário. Em toda a história do confronto, foram cinco encontros e o Tricolor venceu apenas um.

O duelo ocorreu há mais de 15 anos, na Série B de 2008. Naquela altura, o time cearense brigava contra o rebaixamento para a Série C e contou com a tarde inspirada do goleiro Tiago Cardoso e a velocidade de Osvaldo, autor do gol leonino, para vencer o rival por 1 a 0.

Já os outros quatro encontros no Nabi Abi Chedid terminaram com vitórias dos donos da casa. Duas delas por goleada: 4 a 1, na Série B de 2009, e 3 a 0, na Série A de 2021.

SEM EMPATE

No retrospecto geral do confronto, Fortaleza e Bragantino se enfrentaram em 12 oportunidades. A curiosidade é que as duas equipes nunca ficaram no empate: são cinco vitórias para o Leão e sete para o Massa Bruta.

Os dois maiores triunfos do duelo pertencem ao Tricolor do Pici, que bateu o rival por 6 a 1, na Série B de 2002, e 6 a 0, na Série A de 2022.

VEJA TODOS OS JOGOS:

Fortaleza 6 x 1 Bragantino - Série B 2002

Fortaleza 1 x 2 Bragantino - Série B 2008

Bragantino 0 x 1 Fortaleza - Série B 2008

Fortaleza 1 x 2 Bragantino - Série B 2009

Bragantino 4 x 1 Fortaleza - Série B 2009

Fortaleza 3 x 0 Bragantino - Série A 2020

Bragantino 2 x 1 Fortaleza - Série A 2020

Fortaleza 1 x 0 Bragantino - Série A 2021

Bragantino 3 x 0 Fortaleza - Série A 2021

Bragantino 2 x 1 Fortaleza - Série A 2022

Fortaleza 6 x 0 Bragantino - Série A 2022

Fortaleza 0 x 3 Bragantino - Série A 2023

