Precisando vencer na Série A, Fortaleza enfrenta time que menos perdeu na competição; veja números

Desde que perdeu a decisão da Sul-Americana para a equipe da LDU, o Fortaleza não conseguiu colocar um sorriso no rosto do seu torcedor. Já são dez jogos sem vitória e agora, contra o RB Bragantino, na quinta-feira (30), o Leão tem a chance de voltar a vencer, mas vai ter que triunfar sobre o time que menos perdeu no Brasileirão. A partida acontece no Nabi Abi Chedid (São Paulo), às 20h30 no horário de Brasília, pela 36ª rodada da Série A.

A equipe paulista perdeu apenas oito partidas e está ao lado de Flamengo e Palmeiras, com menos derrotas no torneio. Caso vença a partida, o Braga garante a sua classificação para a tão sonhada Libertadores.

O Fortaleza, por sua vez, além de não vencer neste recorte de dez partidas, marcou apenas oito gols e tomou outros 17. Além disso, a equipe comandada por Vojvoda tem a segunda pior campanha nas últimas dez rodadas da Série A, superando apenas o América-MG. O time do Pici somou apenas seis pontos, em 30 disputados.

Bom mandante

A equipe do RB Bragantino disputa a partida em casa e jogando nessas condições, o time não costuma decepcionar o seu torcedor. O time de Bragança Paulista é dono da 6ª melhor campanha entre os mandantes, vencendo dez dos 17 jogos em que disputou.

Legenda: Caso vença a partida, o Braga garante a sua classificação para a tão sonhada Libertadores. Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Já como visitante, o Leão aparece em 15º colocado, com apenas quatro vitórias.

Segundo turno

Na segunda metade do Brasileirão, os números se tornam mais preocupantes ainda para os torcedores cearenses. Isso porque a equipe do Fortaleza aparece em 16º lugar desse segundo turno, somando apenas cinco triunfos em 16 jogos.

O Massa Bruta aparece como quarto colocado, com oito vitórias em 16 partidas.

Classificação geral

Na classificação geral, os times continuam distantes. O RB Bragantino ocupa a 6ª posição na tabela, com quatro pontos atrás do atual líder, Palmeiras, e ainda briga pelo título. Já o Fortaleza está em 12º lugar e busca retomar o caminho das vitórias e conquistar uma vaga na Sul-Americana, competição em que tem 74,5% de chance de chance de classificação, segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

CLIQUE E VEJA A CLASSIFICAÇÃO GERAL DA SÉRIE A

*Sob supervisão de João Bandeira Neto