Emprestado pelo Fortaleza, Gustavo Coutinho é artilheiro e líder em participações em gols na Série B

O centroavante Gustavo Coutinho, jogador do Fortaleza, foi um dos grandes destaques da Série B do Brasileirão 2023, encerrada no último sábado (25). O jogador, que estava emprestado ao Atlético-GO, terminou como artilheiro e líder em participações em gols.

De acordo com dados do portal SofaScore, Gustavo Coutinho disputou 31 jogos na Série B de 2023, somando 14 gols e duas assistências, ou seja, participando diretamente de 16 gols do Dragão, que conquistou o acesso à Série A do Brasileirão.

GUSTAVO COUTINHO NA SÉRIE B 2023, SEGUNDO O SOFASCORE

31 jogos

14 gols

2 assistências

Média de 145 minutos para participar de gol

67% de conversão de chances claras de gol (8/12)

60% de pontaria no chute (29/48)

O Diário do Nordeste apurou que já foram feitas propostas ao staff de Gustavo Coutinho para contar com o jogador na temporada 2024, mas os nomes dos clubes interessados não foram divulgados.

O Diário do Nordeste também apurou que o Fortaleza ainda não definiu se Coutinho será ou não aproveitado no Tricolor em 2024, mas que as possibilidades de venda do jogador são avaliadas pelo clube cearense, com quem tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2024.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.