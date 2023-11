Artilheiro da Série B que pertence ao Fortaleza, Gustavo Coutinho recebe propostas de outras equipes

O centroavante Gustavo Coutinho, emprestado pelo Fortaleza ao Atlético-GO, despertou o interesse de outras equipes para a temporada 2024. O Diário do Nordeste apurou que foram feitas propostas ao staff do atleta, mas os nomes dos clubes não foram divulgados.

O Diário do Nordeste também apurou que o Fortaleza ainda não definiu se Gustavo Coutinho será ou não aproveitado no Tricolor do Pici em 2024, mas que as possibilidades de venda do jogador são avaliadas pelo clube cearense.

Legenda: Gustavo Coutinho tem contrato com o Leão até 2024 Foto: Karim Georges/Fortaleza

O jogador de 24 anos, atual artilheiro da Série B, com 13 gols, tem contrato de empréstimo com o Atlético-GO até o final da atual temporada, quando retorna ao Fortaleza, com quem tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2024.

TRAJETÓRIA DE GUSTAVO COUTINHO

Coutinho fez sua estreia no time profissional do Fortaleza em 2018. O ano em que recebeu mais oportunidades foi 2019, quando marcou cinco gols em dez jogos. Nos anos seguintes, foi emprestado para Cabofriense, Operário Ferroviário, Botafogo-PB e Sport.

Em 2022, Gustavo Coutinho teve a melhor temporada de sua carreira. Foi emprestado ao Botafogo-PB, onde somou 32 partidas e 19 gols. No mesmo ano, foi emprestado ao Sport, mas não teve o mesmo sucesso: dois gols e uma assistência em 16 jogos.

Legenda: Revelado pelo Fortaleza, Gustavo Coutinho é o artilheiro da Série B de 2023 com o Atlético-GO Foto: Ingryd Oliveira / Atlético-GO

Em 2023, foi novamente emprestado pelo Fortaleza, desta vez ao Atlético-GO. Em 36 jogos disputados com a camisa do Dragão, são 15 gols marcados e quatro assistências. Na Série B do Brasileirão 2023, são 13 gols e duas assistências em 30 jogos.

SITUAÇÃO SERÁ DEFINIDA APÓS O FIM DA SÉRIE B

Apesar das propostas, a situação de Gustavo Coutinho só será definida após a disputa da última rodada da Série B. O Atlético-GO é uma das equipes que luta pelo acesso à Série A e enfrenta o Guarani no sábado (25). O Dragão é o atual quinto colocado.

O Fortaleza, por sua vez, segue focado na reta final da Série A do Brasileirão. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda ocupa atualmente a 12ª colocação e tem ainda cinco jogos a disputar até o final da competição.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.