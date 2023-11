Independiente não recebeu sinalização do Fortaleza sobre compra de Romero

O empréstimo de Silvio Romero ao Fortaleza se encerrará em 31 de dezembro e até o momento o clube não sinalizou ao Independiente-ARG o desejo de seguir com o jogador. Se o Tricolor não utilizar a cláusula de compra, a partir de janeiro, “el Chino” volta a fazer parte do elenco do Rey de Copas.

O Diário do Nordeste conversou com um dirigente do Independiente e com uma pessoa do staff do jogador e ambos afirmaram que o Fortaleza ainda não fez nenhuma sinalização de compra do atleta. O clube argentino e os agentes de Romero aguardam o fim da temporada 2023 para saber uma decisão do Leão.

No Pici desde 2022, Romero teve a cláusula de renovação do empréstimo ativada no começo de 2023, sob o pagamento de 150 mil dólares (R$ 782 mil, na época). Como o contrato dele com o Independiente se encerra no fim de 2024, para mais uma temporada do atacante no Pici, será necessário comprá-lo em definitivo.

Temporada abaixo

O desempenho do camisa 18 nesta temporada, porém, foi abaixo do primeiro ano. Em 2022, com 57 jogos, “el Chino” marcou 14 gols e foi o autor de cinco assistências; enquanto em 2023, com 42 partidas disputadas até aqui, foram nove tentos e apenas uma assistência.

O Diário do Nordeste tentou ouvir dirigentes do Fortaleza, para questionar se há interesse em exercer a cláusula de compra do jogador, mas não obteve retorno.

Sem interesse

Ainda que volte ao Independiente, Romero não deve permanecer no time argentino para 2024. A imprensa argentina noticia que o treinador Carlos Tévez não pensa em contar com o atacante para a próxima temporada e os dirigentes do Rojo podem tentar uma rescisão de contrato com o atleta.