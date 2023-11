Além de Marinho, Fortaleza tem dúvida no ataque e cinco pendurados contra o RB Bragantino

Juan Pablo Vojvoda pode ter outro desfalque no Fortaleza para a partida desta quinta-feira (30), contra o Red Bull Bragantino, além de Marinho, ausência certa por conta de suspensão. O atacante Lucero não atuou contra o Palmeiras por conta de uma contratura muscular na coxa direita e será reavaliado pelo departamento médico.

Legenda: Lucero, jogador do Fortaleza, durante jogo Foto: Kid Junior/SVM

Vojvoda tem ainda outra dor de cabeça para enfrentar o "Massa Bruta" na quinta: cinco jogadores estão "pendurados" com dois cartões amarelos, correndo o risco de desfalcar o Tricolor do Pici contra o Goiás: Calebe, Lucero, Romero, Galhardo e Bruno Pacheco.

Em má fase no Brasileirão, há nove rodadas sem vencer, o Fortaleza encara as três rodadas restantes da Série A como finais de campeonato. O time ainda sonha com uma vaga na Sul-Americana, mas também ainda corre riscos de rebaixamento.

Legenda: Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, durante jogo Foto: Fabiane de Paula/SVM

O Tricolor do Pici ocupa atualmente a 12ª colocação na tabela de classificação, com 45 pontos, estando dentro da zona de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana. A distância para o Bahia, primeira equipe do Z-4, é de quatro pontos.

Red Bull Bragantino e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). A partida é válida pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão 2023. O Bragantino é o atual sexto colocado, com 59 pontos.

