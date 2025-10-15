Diário do Nordeste
Fortaleza se solidariza com Fernando Sobral, jogador do Ceará que perdeu a mãe

Alvinegro entra em campo nesta quarta-feira, pelo Brasileiro

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza e Ceará durante clássico na Série A.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Fortaleza se solidarizou com Fernando Sobral, jogador do Ceará, que perdeu a mãe. Francisca Pereira Farias faleceu nesta terça-feira (14), em Sobral, cidade da região norte. Em nota publicada no site oficial, o Tricolor do Pici, maior rival do Alvinegro no estado, lamentou profundamente o falecimento. 

VEJA A NOTA DO FORTALEZA:

"O Fortaleza Esporte Clube lamenta profundamente e se solidariza com o falecimento de Francisca Pereira Farias, mãe do volante Fernando Sobral, que atua no Ceará SC. 
Diante dessa perda, o Leão do Pici deseja muita força e conforto para o volante e sua família nesse momento."

Fernando Sobral foi liberado da partida desta quarta-feira (15), quando o Ceará enfrenta o Sport a partir das 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pelo Brasileiro. O jogador, que já estava no Recife, retornou à capital cearense para acompanhar o velório e o sepultamento da mãe.

VEJA A NOTA DO CEARÁ:

"Tomado por uma profunda consternação, o Ceará Sporting Club lamenta intensamente o falecimento de Francisca Pereira Farias, mãe do meio-campista Fernando Sobral, ocorrida no fim desta terça-feira, 14.

Um verdadeiro guerreiro em campo, Fernando Sobral precisou passar por diversas batalhas fora dele e, em mais esta luta, tem o apoio incondicional do Time do Povo, clube que ele defende com  o máximo possível de raça, atributo que o fez conquistar a Nação Alvinegra. 

O Mais Querido estima, ainda, suas condolências aos demais familiares de Francisca Pereira e de Fernando Sobral. Na partida desta quarta-feira, 15, frente ao Sport, o Alvinegro solicitará um minuto de silêncio em homenagem póstuma."

