Fernando Sobral é liberado de jogo do Ceará contra o Sport após morte da mãe

Fernando Sobral, jogador do Ceará, foi liberado da partida contra o Sport, nesta quarta-feira (15), após ser informado da morte de sua mãe, Francisca Pereira Farias. De acordo com informações divulgadas pelo clube, o óbito aconteceu no fim desta terça-feira (14).

O volante estava em Recife (PE) quando recebeu a notícia da morte da mãe, sendo prontamente liberado da concentração. Ele retornou a Fortaleza (CE) e partiu em seguida para Sobral (CE), onde haverá o sepultamento de Francisca Pereira Farias.

Legenda: Fernando Sobral (Ceará) e Brítez (Fortaleza) durante Ceará x Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

Em nota, o Ceará lamentou “intensamente o falecimento”, e disse que Fernando Sobral terá “o apoio incondicional do Time do Povo, clube que ele defende com o máximo possível de raça, atributo que o fez conquistar a Nação Alvinegra”.

LEIA A NOTA COMPLETA

Tomado por uma profunda consternação, o Ceará Sporting Club lamenta intensamente o falecimento de Francisca Pereira Farias, mãe do meio-campista Fernando Sobral, ocorrida no fim desta terça-feira, 14.

Um verdadeiro guerreiro em campo, Fernando Sobral precisou passar por diversas batalhas fora dele e, em mais esta luta, tem o apoio incondicional do Time do Povo, clube que ele defende com o máximo possível de raça, atributo que o fez conquistar a Nação Alvinegra.

O Mais Querido estima, ainda, suas condolências aos demais familiares de Francisca Pereira e de Fernando Sobral. Na partida desta quarta-feira, 15, frente ao Sport, o Alvinegro solicitará um minuto de silêncio em homenagem póstuma.